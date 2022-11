Drie van de vier verdachten in proces over crash MH17 veroordeeld voor moord, vierde is vrijgesproken

Dat de vier verdachten waren aangeklaagd voor moord op alle inzittenden van vlucht MH17 is opmerkelijk. Moord betekent immers dat het met "voorbedachten rade" gebeurde, terwijl ervan wordt uitgegaan dat vlucht MH17 per ongeluk werd neergeschoten. De redenering van de aanklagers is evenwel dat er simpelweg geen Russisch wapentuig in Oekraïne mocht zijn, aangezien Rusland in 2014 beweerde dat het geen partij was in het conflict in het oosten van Oekraïne. De vier verdachten worden berecht als burgers, niet als militairen.