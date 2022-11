Dossier voor bescherming Limburgse vlaaien wordt vandaag ingediend bij Europa

Vlaanderen en Nederland dienen vandaag in Den Haag bij de Europese Commissie samen een aanvraag in om de Limburgse vlaai te erkennen als Beschermde Geografische Aanduiding (BGA). Als de Europese Commissie de vraag tot erkenning goedkeurt, moet de Limburgse vlaai voortaan aan strenge voorwaarden voldoen en mag ze enkel in Nederlands Limburg of Belgisch Limburg geproduceerd worden.