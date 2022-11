VIB-KU Leuven-onderzoekers ontdekken 'schakelaar' waardoor immuuncellen bij muizen beter kunnen werken

Het proces waarmee deze cellen voedingsstoffen uit hun omgeving opnemen en gebruiken om hun functie te ondersteunen, staat bekend als cellulair metabolisme, cellulaire stofwisseling.

De details van hoe cellulair metabolisme T-celreacties ondersteunt, zijn niet helemaal bekend. Wetenschappers hebben echter enkele goede aanwijzingen. Als T-cellen zich tijdens een immuunrespons door verschillende stadia ontwikkelen, zullen ze bijvoorbeeld verschillende voedingsstoffen gebruiken. Dit wordt metabole herbedrading genoemd - de voedingsbehoeften zijn niet hetzelfde voor rust-, effector- en geheugen-T-cellen.

Om te reageren op bacteriën, virussen of tumoren, moeten de killer-T-cellen, die eerst in een rust-toestand verkeren, differentiëren tot een 'effector'-toestand die hen in staat stelt de dreiging aan te vallen. Na de aanval zitten ze dan in een geheugen-toestand die hen toelaat snel te reageren op een terugkeer van de infectie of tumor die ze eerder bestreden hebben.

"Ondanks onze kennis van het T-cel-metabolisme in verschillende functionele toestanden, is er weinig bekend over hoe het dynamisch evolueert bij de overgang tussen die toestanden. Met single-cell RNA-sequencing kunnen we nu een globale beschrijving geven van deze dynamische metabolische herbedrading, en deze gebruiken om nog onbekende metabolische afhankelijkheden van T-cellen te definiëren", zei professor Fendt.

Met single-cell RNA-sequencing onderzocht het team van Fendt de activiteit van genen op het niveau van individuele cellen. De onderzoekers identificeerden hoe verschillende metabolische genen dynamisch evolueren tijdens T-celreacties. En daarbij stelden ze vast dat voor het bereiken van de effector-toestand en dus voor een effectieve immuunrespons, de expressie cruciaal is van het metabolische eiwit asparaginesynthetase (ASNS), met andere woorden, dat dit eiwit aangemaakt wordt in de T-cel.