Virginia McLaurin (113), die wereldberoemd werd na haar dansje met de Obama's, is overleden

McLaurin was niet alleen enthousiast over haar bezoek aan het Witte Huis, maar vooral over haar ontmoeting met de eerste zwarte president van de Verenigde Staten, Barack Obama en zijn echtgenote Michelle. Voor de -op dat moment 106-jarige- zwarte Virginia - die de raciale segregatie in de VS nog aan den lijve heeft ondervonden - was het bezoek aan het Witte Huis een bijzonder emotioneel moment. "Ik ben hier om de Black History te vieren", zei ze.