Waarom de goedkoopste diesel niet altijd de beste keuze is: "Wat je uitspaart aan de pomp, betaal je misschien achteraf aan je garagist"

Diesel tanken is duur. Maar wie het een beetje slim aanpakt, kan bij een goedkoop tankstation ettelijke euro's besparen op een volle tank. "Toch is dat niet altijd een goed idee", zegt expert Mark Pecqueur bij "De inspecteur". "In goedkope diesel zitten vaak minder of geen additieven, waardoor de kans op vervuiling in de motor toeneemt." Dat is vooral het geval als je met een zware dieselwagen rijdt en vaak korte afstanden aflegt.