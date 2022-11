Rik Torfs en Jeroen Baert in debat over moderatie op Twitter: voor de ene noodzakelijk, voor de andere censuur

Toch is de controverse over het blauwe vinkje niet de meest ingrijpende verandering die Musk wil doorvoeren. Belangrijker is dat ook de contentmoderatie, of het reguleren van de inhoud op de sociale media, door de miljardair in vraag wordt getrokken. Twitter, de sociale netwerksite waar het account van voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump werd geblokkeerd, moet in de nabije toekomst een vrijhaven worden voor de totale vrijheid van meningsuiting.