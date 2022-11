"Machocultuur" en "zware dooprituelen": wat voor studentenclub is Zuid-Oost-Vlaamse, waar een doop ei zo na fout liep? 

Even terug naar november 2021. Een student belandde na een doop van de studentenclub Zuid-Oost-Vlaamse in het ziekenhuis met een levensbedreigende hoeveelheid alcohol in zijn bloed. 5,14 promille om precies te zijn. De student hield er gelukkig geen blijvende schade aan over, maar de KU Leuven is niet te spreken over het incident. De universiteit noemt wat er gebeurd is "onverantwoord". "Het is gelukkig goed afgelopen, maar dit had grondig fout kunnen lopen", zegt rector Luc Sels.