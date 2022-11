Pleegzorg zoekt nieuwe pleeggezinnen in de frituur: "1.000 kinderen zoeken een warme thuis"

Imani (25) is enig kind en heeft sinds een dik jaar een pleegzus: "Het was aanpassen in het begin. Soms was het wat awkward, maar ondertussen vertrouwen we elkaar en zitten we in elkaars kleerkast. We hebben al een echte zussenband." Bij pleegzorg krijgt een pleegkind tijdelijk of langdurig een plek in een pleeggezin. De band met de biologische ouders blijft wel belangrijk.