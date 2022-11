Wie is de vrouw op deze foto? Hasselaar op zoek naar onbekende fotografe, mogelijk uit Brasschaat

Ongeveer 18 jaar geleden, in 2004, was Carlo Valkenborgh aan het winkelen in de stad Antwerpen met zijn vrouw en kinderen. Terwijl zijn vrouw naar een etalage stond te kijken, zag hij plots een filmrolletje op straat liggen. "Ik heb het meteen opgeraapt, want ik ben zelf fotograaf en ik vond het jammer dat iemand zijn of haar foto's kwijt was", vertelt de Hasselaar.

Een paar weken later besloot de fotograaf om de foto's te ontwikkelen. "Het gaat om een vol rolletje met 36 foto's op", vertelt hij. "Er zitten familiefoto's tussen, beelden van Berlijn, een man op een hotelkamer,... De opvallendste foto is die van een vrouw met een handdoek op haar hoofd gedraaid, die zichzelf fotografeert in de spiegel (zie foto bovenaan, nvdr.). Vooral die foto heeft mij getriggerd en ik heb altijd willen weten wie die fotografe was."