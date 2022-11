Woorden op 2.000 jaar oude hand van brons kunnen de geschiedenis van de Baskische taal herschrijven

Onderzoekers denken dat het oudste bekende voorbeeld is van een geschreven Vasconische taal, een voorloper van het Baskisch dat nog steeds gesproken wordt in delen van het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk. De bronzen hand is zo'n 2000 jaar oud, zodat het oudste bewijs voor een Vasconische inscriptie nu teruggaat tot de eerste eeuw v.C. Op namen na, is de inscriptie daarmee duizend jaar ouder dan de oudste geschreven Baskische woorden die tot nu toe bekend waren.

De ontdekking kan maken dat taalkundigen hun wijdverspreide idee opnieuw gaan bekijken dat de Vasconen hun taal pas begonnen op te schrijven nadat de Romeinse invallers het Latijnse schrift hadden geïntroduceerd. De Vasconen waren een stam uit de IJzertijd die leefde in en rond wat nu de Spaanse regio Navarra is. Aangenomen wordt dat ze het Latijnse schrift enkele eeuwen na de komst van de Romeinen overgenomen hebben.

"Dit stuk verandert totaal wat we tot nu toe dachten over de Vasconen en hun schrift", zei Joaquín Gorrochategui, professor Indo-Europese linguïstiek aan de Universiteit van Baskenland (Euskal Herriko Unibertsitatea). "We waren ervan overtuigd dat de Vasconen in de oudheid niet konden lezen of schrijven en alleen schrift gebruikten om munten te slaan."