Al honderden doden door noodweer in Colombia

De afgelopen drie weken is bijzonder veel regen gevallen, waardoor 745.000 mensen in de 32 departementen van het land zijn getroffen, meldt de rampbestrijdingsdienst van de overheid UNGRD. De hevige regenval is een gevolg van de klimaatverandering, zeggen wetenschappers.

Naast de 271 doden, zijn nog eens 348 mensen gewond geraakt en zijn 6.755 huizen verwoest. Ook wegen, bruggen en afvoerleidingen zijn beschadigd. Daarnaast zijn gewassen vernield waardoor de voedselprijzen kunnen stijgen.



De regering van president Gustavo Petro riep de noodtoestand uit, waardoor extra middelen vrijgemaakt kunnen worden om mensen te helpen.