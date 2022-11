"In Qatar ligt niemand wakker van alcoholverbod tijdens WK", maar wat zijn de gevolgen voor FIFA en biersponsor Budweiser?

Volgens Joris Laenen, die al 14 jaar in Qatar woont, liggen de Qatarezen helemaal niet wakker van het alcoholverbod. "Zij begrijpen de hele commotie niet en begrijpen niet waarom men in het Westen zo gefocust is op alcohol drinken. Ze vragen zich af of westerlingen echt niet drie uur zonder alcohol kunnen."

Wie toch een glaasje alcohol wil drinken op een overwinning (of bij een nederlaag) kan trouwens wel op andere plaatsen terecht. "Over het hele land zijn er nog veel fanzones waar je op groot scherm kan kijken, daar zal zeker alcohol worden aangeboden. Ook in de Westerse hotels zijn er bars en restaurants waar alcohol wordt geschonken. Maar ik was zelf ook wel verrast door de slechte timing."