Auto over de kop in Berlaar nadat 96-jarige bestuurder onwel werd

Op Markt in Berlaar is donderdag rond 17.30 uur een auto over de kop gegaan. De bestuurder was een man van 96 die waarschijnlijk onwel werd en de controle over zijn stuur verloor. De auto raakte een verhoogde stoeprand en belandde zo op zijn dak. Het ongeval gebeurde in een zone 30.

De bejaarde man moest bevrijd worden door de brandweer en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Lier. De man is buiten levensgevaar, aldus de politie.