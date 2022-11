Baby valt in Schaarbeekse crèche en loopt schedelbreuk op: "Bedje niet goed afgesloten"

Het was deze week even schrikken in een crèche in Schaarbeek toen een baby van zes maanden oud uit een bedje viel. “De kinderverzorger in de crèche was vergeten het bedhek te vergrendelen”, zegt Sylvie Anzalone, woordvoerder bij ONE, de Franstalige tegenhanger van Agentschap Opgroeien. "Het kindje is op het hoofd gevallen en liep zo een schedelbreuk op."