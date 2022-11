Kilometerslange erehaag na begrafenisceremonie en een minuut stilte in heel België: laatste eerbetoon van de politie voor overleden agent

Deze voormiddag vond in Borgworm in de provincie Luik de begrafenisplechtigheid plaats voor Thomas Monjoie, de politieagent die vorige week werd doodgestoken tijdens zijn dienst in Schaarbeek. Bij de start van de ceremonie hielden politiemensen in heel België een minuut stilte en achteraf vormden meer dan 2.000 agenten die de begrafenis op grote schermen aan het uitvaartcentrum hadden gevolgd een erehaag.