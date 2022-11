Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) neemt ontslag na nieuwe fouten in  begroting, opvolger Alexia Bertrand stapt over van MR naar Open VLD

De federale regering raakte het in oktober eens over de begrotingen van 2023 en 2024. In de cijfers die staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) eind vorige week aan het parlement gaf, waren de kosten voor de definitieve verlaging van de btw op energie al meegerekend. Daardoor was het gat in de begroting plots groter dan de premier had gezegd, met een verschil van anderhalf miljard euro.