"Ik volg onze Rode Duivels overal": deze Belgen zijn op het WK in Qatar (en deze niet)

Een supporter, of misschien wel dé supporter, die er dit jaar niet bij zal zijn is Obelgix. Nicolas Dardenne (39) uit Sint-Pieters-Woluwe, in het dagelijkse leven een succesvolle zakenman, besloot zijn tickets twee maanden geleden te verkopen. "Ik moet hier zeker niet hypocriet over doen, want ik was er ook in Rusland. Daar werden toen ook mensenrechten geschonden. Ik heb dus alle begrip voor de supporters die wel gaan. Zij ademen voetbal en steunen onze ploeg."

"Maar ik vind het zelf moeilijk om plezier te hebben in een stadion dat de vertegenwoordiging is van geschonden mensenrechten en mogelijk 6.500 doden. Mijn persona Obelgix valt ook op in de media, en ik vind het belangrijk om dat daar niet mee te associëren."