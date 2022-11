Bijna Black Friday, maar wat gebeurt er als we stoppen met spullen te kopen? "Ik ben gelukkiger geworden"

Timpe Callebaut (28) is doctoraatstudent marketing aan de KULeuven. "Ook ik ben niet immuun voor Black Friday. Als je iets - ongeveer - nodig hebt, zijn die kortingen wel verleidelijk." Volgens Timpe is het normaal dat we zo verslaafd zijn aan spullen kopen. "Wanneer je iets koopt, komt er dopamine vrij in je brein. Dat geeft je een goed gevoel, maar dat gevoel is ook snel weer weg. We willen zo snel mogelijk dat gevoel opnieuw ervaren, en dat kan leiden tot dwangmatig koopgedrag. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat mensen gelukkig worden van spullen te kopen, niet van ze te bezitten. We gaan constant op zoek naar die rush." Maar shoppen kan ook een positief effect hebben. "Retail therapy wordt soms toegepast bij mensen die het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over hun leven. Dan kan shoppen op korte termijn helpen om je beter te voelen. Je hebt dan heel even controle over je aankopen."