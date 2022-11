Plaats camera's in crèches om mishandeling van kinderen te controleren

Drie jaar geleden kregen we na de spoedopname van onze zoon te horen van de dienstdoende pediater in het ziekenhuis dat er sprake was van mishandeling. Al snel kwamen we te weten dat het kinderdagverblijf van onze zoon een hele resem aan klachten op haar naam had.

We namen ons voor niet te rusten vooraleer het definitief de deuren moest sluiten. Bij Kind en Gezin en bij justitie botsten we op dezelfde muur van gebrek aan bewijslast. Een kind heeft geen stem en getuigen zijn er amper of nooit. Als er meerdere klachten binnenkomen worden ze serieel behandeld of geklasseerd zo u wil. U raadt het al: één voor één is er gebrek aan bewijslast.