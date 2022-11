Insectenkwekers in spe leren de kneepjes van het vak bij Thomas More in Geel

De cursus insecten kweken en verwerken bij de Thomas Morehogeschool in Geel duurt zo'n 2 maanden. 16 mensen doen mee. "Dat is het maximum dat mee kan doen en daar zaten we snel aan", zegt Isabelle Noyens van Thomas More. De interesse is dan ook groot. "De volgende cursus zal rond april starten en daar zijn nu al mensen voor ingeschreven." De huidige cursisten zijn eind september begonnen met theorielessen. Daarin kwam onder meer ook de bestaande wetgeving over het kweken en verwerken van insecten aan bod. Nu wordt de theorie ook omgezet in de praktijk. Eind november zit de cursus erop.