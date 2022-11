Ergste droogte in 1.200 jaar in zuidwesten VS dreigt miljoenen Amerikanen te treffen

Dat zou een drama zijn voor ongeveer 40 miljoen mensen die afhankelijk zijn van de Coloradorivier. En eigenlijk is de hele VS ervan afhankelijk. Want landbouwers in Californië en Arizona die het water gebruiken, zorgen voor ongeveer 10% van de groenten en fruit in de VS.

En ook de vleesindustrie is een grote verbruiker. Veel van de boeren hier verbouwen alfalfa. Een gewas dat gebruikt wordt voor veevoeder. Het groeit erg snel en kan tot acht keer per jaar geoogst worden. Maar het is een dorstige plant die veel water nodig heeft. Toen er nog voldoende water via de kanalen kwam was er geen probleem. Maar wanneer er moet bespaard worden, is het onmogelijk om alfalfa te verbouwen in de woestijn.