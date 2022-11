E40 tussen Brussel en Gent gaat vannacht dicht in Erpe-Mere, ook volgend weekend problemen

Als je van Gent naar Brussel wil of omgekeerd, dan is het op die drukke momenten wellicht sneller via de route E17 - N16 - A12. Bijvoorbeeld: je rijdt van Gent naar Brussel? Neem de E17 richting Antwerpen, kies in Sint-Niklaas voor de N16 naar Willebroek en ga dan via de A12 naar Brussel. Van Gent naar Limburg is sowieso vlotter via Antwerpen.

Ook volgend weekend wordt aan de weg getimmerd en wel van vrijdagavond 25 november om 22 uur tot maandagochtend 28 november om 5 uur. Tijdens de werkzaamheden blijft de snelweg in de richting van de kust steeds open maar in de richting van Brussel is de E40 het hele weekend dicht.