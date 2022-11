Eerste medicijn dat begin van diabetes type 1 afremt nu goedgekeurd in Amerika: "Grote stap, en zeker niet het einde"

Diabetes is een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte verhoogd is, vandaar ook de naam "suikerziekte". Bij mensen zonder de ziekte regelt de pancreas of alvleesklier dat gehalte met insuline: je eet, je lichaam haalt energie uit dat eten, en na een tijdje daalt je bloedsuikerspiegel weer. Maar bij wie diabetes heeft, wordt er onvoldoende insuline aangemaakt of werkt die insuline niet goed. Mensen met de aandoening moeten dus zelf die bloedsuikerspiegel bijsturen.

Ruim negentig procent van de patiënten heeft diabetes type 2, vroeger gekend als "ouderdomsdiabetes". Dat treft vooral volwassenen ouder dan veertig jaar en is gedeeltelijk te voorkomen, al spelen ook risicofacturen een rol. De behandeling bestaat vaak uit dieetvoorschriften, soms medicatie, en verder in het ziekteverloop ook insuline.

Vijf à tien procent lijdt echter aan diabetes type 1, een auto-immuunziekte waarbij het eigen immuunsysteem de pancreas aanvalt. Die variant is deels genetisch bepaald en is niet te voorkomen. Een gezonde levensstijl volstaat ook niet om de ziekte onder cnotrole te houden: patiënten moeten hun voeding en insuline (via inspuitingen) goed op elkaar afstemmen. De helft van die mensen is jonger dan 18 jaar.

Er bestaan ook andere zeldzamere vormen van diabetes, zoals zwangerschapsdiabetes of diabetes ten gevolge van schadelijk alcoholmisbruik.