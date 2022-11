Cijferblunder doet staatssecretaris De Bleeker de das om: het parcours van de "iron lady van de begroting"

Het is die begroting die haar uiteindelijk definitief de das om heeft gedaan. Eerder deze week was er heisa ontstaan over de begrotingstabellen die De Bleeker had bezorgd aan het parlement. Daarin bleek het gat in de begroting plots zo'n anderhalf miljard euro groter te zijn dan eerst was aangekondigd. Een "materiële fout" volgens premier De Croo, die zijn partijgenote op het matje riep en eiste dat ze de fout zou rechtzetten. Maar de kwestie zette de federale regering en vooral de premier in zijn hemd. Volgens de oppositie had De Bleeker "de waarheid aan het licht gebracht" en werd ze onder druk gezet door de premier.