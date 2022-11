Vader van kindjes in crèche Oudenaarde steunde verantwoordelijke eerst nog, maar maakt zich nu grote zorgen: "Wat is daar gebeurd?"

Achteraf gezien waren er misschien wel signalen dat er iets gaande was in de crêche, maar daar stelde hij zich op het moment zelf geen vragen bij. "Er was wel die ene bloedneus, maar die heb ik ook soms, en kinderen spelen en vallen, toch? Er stond al eens een kindje alleen in de gang toen we onze kinderen gingen ophalen, maar die mocht dan toevallig net terug naar binnen."

"En waarom zegt onze dochter nog steeds: "Nee, niet neusje spoelen", terwijl we dat al maanden niet meer gedaan hebben? En waarom zei ze ooit over een vriendinnetje dat ze stout was geweest? Werd die dan gestraft? Ook roept onze oudste dochter soms: "Nee, stop! Stout!", wijzend met de vinger, als iets haar niet zint. Iets wat we toen schattig vonden, maar waarover we ons nu afvragen in welke context ze dat geleerd heeft."