Gewezen catechese- en turnleraar uit Lot opnieuw veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarige jongen nadat slachtoffer uit het leven stapt

De advocaat van Luc V.P. vroeg tijdens zijn pleidooi om de zestiger vrij te spreken. “Het seksueel misbruik van het slachtoffer staat vast, maar staat het ook vast dat mijn cliënt zonder enige twijfel hiervoor verantwoordelijk is?”, pleitte advocaat Marijn Van Nooten. "Welke bewijzen worden hiervoor naar voren gebracht? De familie heeft tijdens het onderzoek namen genoemd van enkele andere potentiële verdachten, daar is nooit grondig onderzoek naar gebeurd. Alles wordt op een zodanige manier geïnterpreteerd zodat het past in het kraam waarin Luc V.P. ook deze jongen heeft misbruikt. Mijn cliënt wordt geen enkele keer genoemd in die afscheidsbrief. Er is hier op zijn minst sprake van twijfel.”

De rechtbank twijfelde vrijdag echter niet aan de schuld van de inmiddels 62-jarige pedoseksueel en legde de man een bijkomende celstraf van 1 jaar op. “Uit de afscheidsbrieven blijkt duidelijk dat het slachtoffer werd verkracht en aangerand”, motiveerde de rechter het vonnis. “De redelijke termijn in dit dossier is overschreden, maar gezien de ernst van de feiten is het duidelijk dat er een bijkomende straf moet worden opgelegd.”

De ouders van het slachtoffer krijgen een schadevergoeding toegekend, net als de broers, zussen en de toenmalige vriendin van de jongeman uit Buizingen. Of de voormalige turn- en catecheseleraar in beroep gaat tegen het vonnis, is nog niet gekend.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.