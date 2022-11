Hanne van K3 bevallen van haar eerste kindje: "onbeschrijfelijk gelukzalig gevoel" 

Eind oktober nam de K3-zangeres rust om zich volledig op haar zwangerschap te richten. Ze stopte daarom tijdelijk met optreden. De Nederlandse Diede van den Heuvel, een voormalige finaliste van "K2 zoekt K3" werd haar vervangster.

Marthe en Julia van K3 kijken er alvast naar uit om de baby te ontmoeten. "Ik ben zo blij voor hen dat ze eindelijk samen kunnen genieten van hun zoontje en ga heel graag langs wanneer ze er klaar voor zijn, zodat ik hem ook in mijn armen kan sluiten", zegt Marthe. "Het is tenslotte ook voor ons een speciale baby." Julia zegt dat ze nu echt het gevoel heeft dat ze tante is. "We hebben ze geduldig wat tijd gegund om het rustig aan te doen maar nu willen we toch echt wel op babybezoek gaan!”