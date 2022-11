Cashen in Qatar: hoeveel dit WK de Belgische Voetbalbond kan opleveren (en waarom die centen zo belangrijk zijn)

Het zijn nog aanzienlijke bedragen, maar voor de echte grootverdieners - een Hazard, De Bruyne of Lukaku - betekenen die op het einde van de maand niet zoveel. "Als je weet dat hun weeksalaris geraamd wordt op zo'n 400.000 à 450.000 euro, hun aanvullende sponsorcontracten niet eens meegerekend, is dat voor hen niet het grote bedrag. Belangrijker is dat voor spelers die de 25e of 26e naam vormen in de selectie en die het met minder hoge salarissen moeten doen: je hebt geen speelminuten, misschien ook niet de grote stress, maar bij goede prestaties wel een mooi extraatje."