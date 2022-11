Immuunreactie op vaccins kleiner bij baby's die via keizersnede geboren worden

Kinderen die via een keizersnede ter wereld kwamen, maken meer antistoffen aan als reactie op vaccins. Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications, waarin het aantal antistoffen werd opgevolgd bij 120 baby's bij vaccins tegen longinfecties (pneumokokken) en hersenvliesontsteking (meningokokken). Die antistoffen beschermen je als je ooit in aanraking komt met de ziekte waartegen het vaccin is gericht. Het lijkt er dus op dat het immuunsysteem beter gewapend is bij baby's die op vaginale wijze geboren zijn.