Miljarden jaren oud: James Webb-ruimtetelescoop vindt oudste sterrenstelsels ooit gezien

De James Webb-ruimtetelescoop is de grootste en krachtigste ooit in de ruimte gestuurd. Eind vorig jaar werd hij gelanceerd en sinds juli is ze volledig operationeel. Intussen is hij 1,6 miljoen kilometer verwijderd van de aarde en volgt hij een baan om de zon. In totaal heeft het project zo'n 10 miljard dollar gekost. Sinds zijn lancering heeft de telescoop al enkele spectaculaire beelden gemaakt.