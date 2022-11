10-jarig meisje uit Ghana zorgt voor lang applaus op de COP met onverbloemde oproep: "Wanneer betaal je ons terug?"

Ze bracht de ingewikkelde onderhandelingen in Egypte voor minder broeikasgassen en een fonds voor arme landen tot de essentie terug: "Toon je hart en maak zelf de rekening. Het is een noodgeval", zei ze. Nakeeyat verwees naar het feit dat haar land nu al een zware prijs voor de klimaatverandering betaalt "nadat de planeet door sommigen in brand is gestoken. Ik heb een eenvoudige vraag voor degenen die het vuur hebben aangestoken. Wanneer betaal je ons terug", richtte ze zich rechtstreeks tot de westerse landen.

"Toon moed en word onze helden", zei ze met een oproep voor meer actie om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad enerzijds, en een klimaatrampenfonds anderzijds. Waarna een lang applaus losbarstte, en iedereen in de zaal recht ging staan voor een lange ovatie, voorzitter Sameh Shoukry incluis, terwijl Nakeeyat het bordje met "de betaling is over tijd" nogmaals in de hoogte stak.