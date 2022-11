Wouter Mouton kleefde hoofd vast aan "Meisje met de parel": "Het was illegaal, maar veel maatschappelijke veranderingen komen door verstorende acties"

Wouter Mouton was een van de drie activisten. Hij lijmde zijn hoofd aan "Meisje met de parel" vast en heeft daar ook na drie weken in de cel geen spijt van, vertelt hij in "VRT NWS laat". "In mijn opinie was dit het zeker waard", zegt hij. "De enige reden waarom ik deze acties overweeg en uitvoer, is om aandacht te vragen voor het grootste probleem uit de geschiedenis van de mensheid. Dat blijkt uit de cijfers van het IPCC, de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering. In dat opzicht prijs ik mezelf gelukkig dat ik de kans heb om dergelijke acties te doen."