Van "123456" tot "password": dit zijn de meest gebruikte wachtwoorden van 2022 in België

Nog te veel mensen verkiezen snelheid en gebruiksgemak boven veiligheid, betoogt Nordpass. "123456" blijkt ook in andere landen heel populair."Password" voert de internationale ranglijst zelfs aan ook al is het door hackers in minder dan een seconde te achterhalen.

Daarnaast kiezen ook nog bijzonder veel internetgebruikers ervoor om hun eigen naam of die van een huisdier in hun wachtwoord te gebruiken. Maar ook onze persoonlijke voorkeuren komen terug. Nordpass achterhaalde dat de popcultuur bijvoorbeeld een grote rol speelt in hoe we ons online beveiligen. Beroemde artiesten, maar evengoed veelverkochte videogames, modemerken of auto's zijn terug te vinden in de wachtwoorden die we gebruiken. Zelfs scheldwoorden als "fuck" of "fuckoff" blijken populair.