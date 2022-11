Nieuwe brug in Wommelgem gaat laatste testfase in: "4 vrachtwagens testen draagkracht" 

In 2019 vielen er plots brokstukken van de oude brug. Om de "brokkelbrug" te vervangen, maakte Vlaanderen 7,1 miljoen euro vrij. Het aantal jaren dat zo'n brug meegaat, is moeilijk in te schatten. "Je kan daar geen cijfer opplakken. De oude brug stond er sinds 1957 en is in 2019 afgebroken. Daar zit 62 jaar tussen." Het zal dus nog tientallen jaren duren voor we opnieuw van een "brokkelbrug" spreken.