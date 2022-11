Mogelijk nog meer geluidshinder na plaatsing nieuwe geluidsschermen langs E40 in Bertem: "Het is bijna ongelofelijk"

Of het geluid nu feller of minder is dan voordien kan de burgemeester niet zeggen. "Daarom hebben we gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer om het geluid op te meten", stelt de Vander Elst. "Zo zijn we zeker dat we met de juiste informatie aan de slag kunnen."

De nieuwe geluidsmuur is langer en anderhalve meter hoger dan het vorige exemplaar. "Dan moet het al aan de kwaliteit van de geluidsmuren liggen", meent de burgemeester. "Het is bijna ongelofelijk dat het geluid feller zou zijn dan voordien. Mocht dat toch zo zijn, dan gaan wij met Wegen en Verkeer aan tafel zitten om te bekijken hoe zij dit gaan oplossen."