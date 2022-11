"Thuis" wordt vanaf volgend jaar gemaakt door productiehuis Eyeworks

Het was al bekend dat "Thuis" in het kader van de besparingen niet meer door de VRT zelf gemaakt zou worden. Maar nu is de kogel door de kerk: "Thuis" wordt vanaf volgend jaar door het externe productiehuis Eyeworks gemaakt. Het productiehuis heeft concrete plannen om te investeren in de verdere groei van de dagelijkse fictiereeks, met daarin een centrale rol voor de huidige ploeg die "Thuis" maakt.

Eyeworks is de Vlaamse fictieafdeling van Warner Bros. International Television Production België (WBITVP). Het productiehuis maakt al meer dan 40 jaar Vlaamse fictie en is daarmee één van de oudste bedrijven die film en televisieproducties maakt in ons land.

VRT en Eyeworks zitten op korte termijn samen om de afspraken te finaliseren en vast te leggen in een samenwerkingscontract. Eyeworks garandeert dat "Thuis" zal worden opgenomen in nieuwe studio's die meer voldoen aan de hedendaagse productienoden.

"Deze stap is het beste bewijs dat we de lat hoog blijven leggen voor ons meest succesvolle dagelijkse programma. "Thuis" is dé referentie voor onze televisieavond; daarom willen we een beroep doen op de knowhow van een gedegen productiehuis dat de polsslag van Vlaanderen voelt", zegt Frederik Delaplace, CEO van VRT over deze keuze. "Eyeworks geeft ons de garanties dat het kan investeren in de inhoud, de verhaallijnen, de productiefaciliteiten, de vormgeving, … en het belangrijkste: de acteurs en de productiemedewerkers bij "Thuis"".