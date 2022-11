Noord-Korea heeft opnieuw langeafstandsraket afgevuurd, die bereik zou hebben tot in de VS

De raket kwam op 210 kilometer van het Noorden van Japan in de zee terecht, zeggen de Japanse autoriteiten in een verklaring. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten werd ze afgevuurd rond 10u15 lokale tijd vanuit het Sunan-gebied, nabij de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang waarna ze ongeveer 1.000 kilometer naar het Oosten vloog. Het is de tweede rakettest van Noord-Korea op twee dagen tijd. De Japanse premier Fumio Kishida veroordeelt de rakettest: "We hebben Pyongyang laten weten dat we dergelijke acties absoluut niet kunnen tolereren", zei hij tegen verslaggevers in Thailand.