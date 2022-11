Zweeds onderzoek bevestigt sabotage van Nord Stream-gaspijpleiding: "Sporen van explosieven aangetroffen"

Waarom zat er gas in de pijpleidingen?

Hoewel de Nord Stream 2 nog niet officieel in gebruik was, zat de pijpleiding wel vol met gas. Volgens de woordvoerder van Nord Stream werd de pijpleiding in gereedheid gebracht om gas naar Duitsland te transporteren. Het was volgens hem pas na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dat beslist werd de pijpleiding niet in gebruik te nemen. Maar het gas dat de Russen wilden leveren, bevond zich wel al in de leidingen.

Veroorzaakt het lek milieuschade?

Aardgas bestaat hoofdzakelijk uit methaan, een gas dat gedeeltelijk oplost in het water. Wat niet oplost, stijgt op en komt in grote bellen aan het wateroppervlak. Methaangas is niet giftig, maar is wel erg slecht voor het klimaat. Het is een zeer krachtig broeikasgas.

Is de schade te herstellen?

Het ziet er niet erg goed uit voor de Nord Stream gaspijpleiding. Hoewel de pijpen gemaakt zijn uit staal van 3 tot 4 centimeter dik dat bekleed is met gewapend beton van 6 tot 11 centimeter, is de schade bijzonder groot, zo bleek uit beelden van onder het wateroppervlak. Als ook de binnenkant van de leiding is aangetast door het zeewater, kunnen de herstellingswerken bijzonder kostelijk uitdraaien.