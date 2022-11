Opnieuw 2 ontploffingen in Deurne en Berchem, recht tegenover politiecamera's

Niet veel later was er vannacht ook een ontploffing in de Van Lissumstraat in Deurne, waarbij er ook schade is aan de deur. Ook hier stond al een bewakingscamera aan de overkant van de straat.

De politie stelde in beide straten een perimeter in. De straten werden afgesloten voor onderzoek. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Net zoals bij alle vorige incidenten in Antwerpen wordt ook nu onderzocht of er een link met het drugsmilieu.