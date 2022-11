Royals op zondag - Hoe koning Charles broer Andrew en zoon Harry buitenspel zet en toch de lieve vrede bewaart  

Het is mogelijk om uit de counsellor-lijst geschrapt te worden. De Regency Acts uit 1937-1953 leggen wettelijk vast wie wanneer regent of counsellor wordt. Zoals bij een uitbreiding hoort dan de vraag gesteld te worden aan het parlement. De heersende monarch kan niet soloslim spelen. Charles heeft er duidelijk voor gekozen de lieve vrede te bewaren en niet drastisch in te grijpen. Niemand lijdt gezichtsverlies.



Kort nadat koning George VI de troon in 1936 had bestegen, kwam er de Regency Act of wet die het regentschap regelde, later werden er wetten ingevoerd om korte afwezigheden op te vangen zonder dat een regent nodig is. Een regent vervangt een koning(in) als hij of zij bijvoorbeeld nog niet meerderjarig is of permanent niet meer in staat is te regeren (dat zou kunnen in bepaalde medische gevallen zoals dementie).



Mochten Charles en kroonprins William vroegtijdig sterven dan zou - in theorie - Harry regent worden tot Williams oudste zoon George (9) meerderjarig is. Van die regel kan geweken worden, omdat de wet stelt dat een "regent gedomicilieerd moet zijn in het Verenigd Koninkrijk". Harry zou anders Californië moeten verlaten met zijn gezin.