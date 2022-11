Amerikaanse regering wil immuniteit voor Saoedische kroonprins voor moord op journalist Khashoggi

Dat de Bin Salman onschendbaarheid zou genieten, komt volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken omdat hij in september premier van Saudi-Arabië is geworden. Staatshoofden genieten immuniteit van Amerikaanse rechtbanken, is te lezen in een verklaring van het ministerie van Justitie. Volgens een column in The Washington Post is het een truc om de verantwoordelijkheid voor de moord te ontlopen.

Maar de Veiligheidsraad van het Witte Huis benadrukt dat het het geen verklaring is van onschuld. "Dit is een juridische beslissing die is genomen door het ministerie van Buitenlandse Zaken op basis van reeds lang bestaande en gevestigde principes van internationaal gewoonterecht", zei een woordvoerder in een schriftelijke verklaring. "Het heeft niets te maken met de grond van de zaak."