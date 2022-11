Staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) is vier maanden aan de slag, wat heeft ze naar eigen zeggen al bereikt op Asiel- en migratie en wat is ze nog van plan?

Soms werd weleens gezegd dat het beleid van staatssecretaris Sammy Mahdi hardvochtig en weinig Christendemocratisch was. Nicole De Moor werd even later door Mahdi naar voor geschoven als staatssecretaris die de continuïteit moet voorzien in het migratiebeleid. "Maar is het migratiebeleid van de CD&V eigenlijk wel christendemocratisch van aard?", vragen sommigen zich af.

De Moor antwoordt stellig, "migratiebeleid is bij uitstek een Christendemocratisch beleid. Onze principes betekenen dat we geen enkele mens lossen en we met elk individu rekening moeten houden", verdedigt De Moor zich. "Zelfs in het terugkeerbeleid mag je niemand loslaten. Wij hebben ervoor gezorgd dat iedereen die het bevel krijgt om het grondgebied te verlaten zich ook kan re-integreren in eigen land."