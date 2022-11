Taylor Swift haalt uit naar Ticketmaster: "Kwaad dat fans nachtmerrie doormaakten om tickets te bemachtigen"

In een mededeling op Instagram spaart ook Swift zelf de kritiek op Ticketmaster niet. "Het is echt geweldig dat 2,4 miljoen mensen kaartjes konden krijgen, maar het maakt me kwaad dat velen van hen het gevoel hebben dat ze een nachtmerrie moesten doormaken om die te kunnen bemachtigen", schrijft ze. "Ik ga voor niemand excuses inroepen. We hebben hen verschillende keren gevraagd of ze in staat waren om dit soort verzoeken te behandelen. En ze hebben ons verzekerd dat ze dat konden."