Waarom is het moeilijk om een topambtenaar te ontslaan? "Bescherming tegen politieke willekeur"

Is een ontslag in dit geval dan gerechtvaardigd? "Je kan discussiëren over wat het persoonlijke aandeel is in wat er daar misgaat, maar er is een soort ambtelijke eindverantwoordelijkheid, net als een politieke eindverantwoordelijkheid", vindt Janvier. Ook al kan je dossiers niet persoonlijk opvolgen, je bent dus wel verantwoordelijk voor de goede werking. In juli van dit jaar leidde dat in elk geval al tot een maatregel: Verhegge mocht aanblijven, maar kreeg crisismanagers naast zich na een snoeihard rapport over de kinderopvang in Vlaanderen.