Total en onderhoudsbedrijf in Antwerpen veroordeeld voor ontploffing waarbij 2 arbeiders omkwamen

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft Total en een onderhoudsbedrijf schuldig bevonden aan een ontploffing die 2 arbeiders het leven kostte. De slachtoffers werkten voor het onderhoudsbedrijf. De ontploffing gebeurde in 2013 bij de Total-raffinaderij in de Antwerpse haven. Total werd veroordeeld tot een boete van 18.000 euro, de werkgever tot een van 36.000 euro.