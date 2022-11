Boekhoudster van Maasmechelse school vindt verloren trouwring uit 1988 in oude kast

“We waren aan het verhuizen van de eerste etage naar het gelijkvloers. Bij het leegmaken van de kasten kwamen we de oude trouwring tegen.” Via sociale media hopen ze de eigenaar van de ring te vinden. “We hebben foto’s ervan op Facebook geplaatst”, voegt Bourgeois toe.

Het is niet duidelijk of de ring van een leerling of een leerkracht was. “Het kan zijn dat de ring van een leerkracht is, maar de school had toen al avondonderwijs.” De eigenaar was dus niet noodzakelijk iemand van het personeel, maar zou even goed een volwassen leerlingen kunnen geweest zijn.