Twee mensen naar ziekenhuis na incident met chemische stof bij transportfirma in Mollem

Rond 12.30 uur viel een pallet met zakken met daarin chemisch poeder naar beneden. Daardoor scheurden de zakken open en kwam een chemische stof vrij. Het is niet duidelijk om welke stof het precies gaat. Het incident gebeurde in één van de vestigingen van de transportfirma Dandoy in de industriezone Z.5 in Mollem. Momenteel is de brandweerzone Vlaams-Brabant West massaal ter plaatse.

Twee personeelsleden kwamen in contact met de stoffen en werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis. Het incident gebeurde binnen in één van de gebouwen van de Dandoy-vestiging. Daardoor worden geen maatregelen getroffen voor de omgeving en is de volledige industriezone toegankelijk.