Unieke beelden tonen 12 van de 13 Limburgse wolven samen op pad

Gisteravond zijn er unieke beelden gemaakt van de Limburgse wolvenroedel. Daarop is te zien hoe 12 van de 13 wolven over een grasland in Sonnis-Helchteren lopen. En zo’n grote hoeveelheid wolven in een keer op de gevoelige plaat vastleggen, dat is bijzonder. Het is de eerste keer dat zoveel wolven gefilmd kunnen worden buiten de militaire domeinen.