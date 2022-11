Onrust bij Twitter blijft voortduren: eis van Elon Musk om langer en harder te werken, jaagt veel werknemers weg

Het is onduidelijk hoeveel werknemers gekozen hebben om te blijven. Volgens The Guardian zou Musk met zijn oproep honderden medewerkers weggejaagd hebben en dat zouden er meer zijn dan gepland. Een werknemer die ontslag nam, zei aan BBC: "Ik wil niet meer voor iemand werken die ons bedreigt via e-mails en zegt dat alleen "uitzonderlijke tweeps" hier mogen werken, terwijl ik al bereid was om 60 à 70 uur per week te werken."