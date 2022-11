Verloren bankkaart na 27 jaar terug bij familie van overleden bergbeklimmer uit Zemst

We gaan terug naar 1995. Jurgen Andries, een jonge bergbeklimmer uit Zemst komt om op de Grandes Jorasses, gelegen in het Mont Blanc massief. “Ik was 14 jaar toen mijn broer verongelukte”, zegt Greet, de zus van Jurgen. “Mijn broer was alpinist en wou gids in het hooggebergte worden. Tijdens één van zijn klimavonturen, is er waarschijnlijk een steenlawine losgekomen, dat is hem fataal geworden. Het was toen een enorme shock. Er werd ons gezin iets ontnomen, wat je nooit meer kan helen. Sindsdien is het leven niet meer hetzelfde.”